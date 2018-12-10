2018-й рік у фото: 25 найяскравіших світлин року, що минає

2018-й добігає кінця, і традиційно час підбивати підсумки. Редакція 24 каналу підготувала для вас підбірку фотографій найважливіших подій, якими жили Україна і світ цьогоріч.

6 лютого компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск першої ракети-носія Falcon Heavy із автомобілем Tesla Roadster на борту.



SpaceX запустила ракету-носій Falcon Heavy

4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Обоє вижили, проте проходили тривалий курс лікування. Через підозри про причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій. Підозрювані у виконанні завдання з отруєння Скрипалів – Олександр Петров та Руслан Боширов. Вони є офіцерами ГРУ Росії.



Сергій та Юлія Скрипалі

15 березня нардепку Надію Савченко звинуватили у підготовці державного перевороту. Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що існують беззаперечні докази того, що позафракційна нардепка готувала теракт у Верховній Раді, а саме планувала знищити гранатами урядову і посадову ложі. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва. Зокрема, на засіданні Верховної Ради Луценко продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту. 22 березня Надію Савченко затримали прямо у стінах українського парламенту. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вона досі перебуває в СІЗО.



Надія Савченко з гранатами у Раді

18 березня в Росії відбулися вибори президента. Перемогу здобув чинний керманич Кремля Володимир Путін. Це вже його третій президенський строк. До того його обирали очолювати Росію у 2000-му і 2012-му.



Володимир Путін

25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговельному центрі "Зимова вишня". Люди опинились заблокованими у кінозалі. Внаслідок інциденту загинули 64 особи, серед яких 41 дитина, та 79 людей постраждали. Офіційно причиною пожежі назвали коротке замикання. Будівлю ТРЦ після трагедії планували зносити.



Пожежа у "Зимовій вишні" у Кемерові

6 квітня суд у Південній Кореї визнав колишню президентку країни Пак Кин Хе винною у численних випадках зловживання владою та хабарництві й засудив її до 24 років ув'язнення. Крім того, оштрафував на 17 мільйонів доларів.



Пак Кин Хе

7 квітня Військово-морські сили США завдали ракетного удару по Сирії з кораблів, розташованих в Середземному морі. 60 ракет "Томагавк" поцілили по сирійській військовій авіабазі в провінції Хомс. Ракети випустили за наказом президента США Дональда Трампа. Вони вразили військову базу урядових військ в Сирії, з якої, ймовірно, сили Асада здійснили хімічну атаку на провінцію Ідліб, внаслідок чого загинули понад півсотні людей.



Розгромлена авіабаза у Сирії після атаки США

19 травня весь світ спостерігав за весіллям британського принца Гаррі із американською акторкою Меган Маркл.



Весілля принца Гаррі і Меган Маркл

16 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов розпочав голодування. Він вимагав, аби Кремль звільнив 64 українських політв'язнів, яких утримують за ґратами в РФ. Сенцов припинив голодування за 145 днів через значне погіршення здоров'я та погрози насильницького годування. Нікого з бранців російська влада так і не відпустила.



Олег Сенцов голодував 145 днів

5 червня в Одесі двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану", активіста Віталія Устименка. В результаті атаки чоловікові розбили голову та порізали стегно. Через два тижні після інциденту Віталію Устименку надали державну охорону. За фактом нападу на Устименка відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство". Загалом за 2018-й в Одесі скоїли напади на низку активістів, зокрема екс-лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, лідера одеської організації "Народний рух України" Михайла Кузаконя, журналіста Григорія Козьму, волонтера Андрія Вагапова, одного з керівників одеського осередку політичної партії "Сила людей" Олега Михайлика.



На Віталія Устименка напали з ножем

12 червня у Сінгапурі відбулась історична зустріч американського президента Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина після численних погроз в бік одне одного. Під час саміту глави держав домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї.



Зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа

31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано. Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднив. Мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".



Катерина Гандзюк у лікарні з хімічними опіками

27 серпня в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан", що належить олігарху Дмитру Фірташу. Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Російська влада намагалася приховати масштаб екологічної проблеми та уникнути відповідальності за її виникнення.



Наслідки хімвикиду в Армянську

31 серпня в ресторані "Сєпар" в окупованому Донецьку внаслідок вибуху загинув ватажок проросійських бойовиків вигаданої "ДНР" Олександр Захарченко. Після його вбивства на непідконтрольних територіях Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулись псевдовибори. Новим ватажком так званої "ДНР" став ставленик Кремля Денис Пушилін, а "ЛНР" – Леонід Пасічник.



Захарченка вбили у ресторані "Сєпар"

28 вересня землетрус магнітудою 7,5 сколихнув індонезійський острів Сулавесі. Після стихійного лиха екстрені служби країни оголосили попередження про небезпеку цунамі, проте незабаром скасували його. Одразу після того, як влада скасувала попередження про небезпеку, місто Палу на острові Сулавесі накрив руйнівний цунамі. 3 жовтня стало відомо, що після нищівних землетрусів та цунамі в Індонезії почалось виверження вулкану. Стовп попелу та диму піднявся на висоту приблизно 6 тисяч метрів. Внаслідок природних стихій загинуло 1763 людини.



Наслідки землетрусу та цунамі в Індонезії

1 жовтня Нобелівський комітет при Шведській академії оголосив лауреата з медицини та фізіології. Премію отримали Джеймс Еллісон та Тасуку Хонджо за відкриття терапії онкозахворювань шляхом сповільнення негативної імунної регуляції.



Нобелівські лауреати Тасуку Хонджо і Джеймс Еллісон

10 жовтня на США налетів потужний ураган "Майкл". Швидкість вітру в епіцентрі стихії сягала 250 кілометрів на годину. Шторм "Майкл" став найпотужнішим ураганом, який досягнув північно-західного узбережжя штату Флорида за всю історію спостережень з 1851 року. Жертвами стихії стали 54 людини, зруйновано тисячі будинків. Влада Сполучених Штатів оцінила збитки у 50 мільярдів доларів.



Наслідки урагану "Майкл"

11 жовтня на засіданні Синоду Вселенського патріархату було прийнято рішення затвердити надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Відтак, в Україні створять Єдину Помісну Церкву. 15 грудня у Києві проведуть Об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.



Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій

11 жовтня невдовзі після старту з російського космодрому Байконур носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-10" зазнав аварії. Ракета "Союз-ФГ" мала доправити екіпаж та вантаж на Міжнародну космічну станцію. Однак, вже за кілька хвилин після запуску на ракеті відключились двигуни. Інцидент стався через зігнутий під час збирання на Байконурі датчик системи відведення бічних блоків у сторону від ракети. Екіпаж "Союзу МС-10" не постраждав.



Астронавти після аварії "Союзу МС-10" вижили

17 жовтня Канада легалізувала марихуану. Вона стала другою країною після Уругваю, де діє повний "легалайз". За законом, усі жителі можуть купувати, продавати і навіть вирощувати коноплі вдома у рекреаційних цілях. З певними обмеженнями, звісно.



Канада стала другою країною, яка повністю легалізувала марихуану

17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.



Кадр з камер відеоспостереження під час побоїща у коледжі в Керчі

29 жовтня в Індонезії зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.



Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії

6 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подає у відставку. Вже грудень, а Юрій Віталійович і досі на посаді.



Луценко подав заяву про відставку

8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнули масштабні лісові пожежі. Влада евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека. Внаслідок стихійного лиха загинуло 84 людини, ще 475 осіб на кінець листопада вважались зниклими безвісти. Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз, яке вигоріло вщет. Там жили 27 тисяч людей. У Парадайз та навколо згоріли понад 8,9 тисячі будинків.



Лісові пожежі в Каліфорнії

25 листопада у Керченській протоці Росія напала на українські судна. Останні планово та відповідно до міжнародних норм переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія взяла в полон українських моряків