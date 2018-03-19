Вибори президента Росії: офіційні результати голосування

За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців.

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У лідера ЛДПР Володимира Жиріновського – 5,66%, у Ксенії Собчак – 1,67%, в лідера партії "Яблоко" Григорія Явлінського – 1,04%.



Вибори президента Росії-2018: Володимир Путін переміг з рекордним результатом

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Усього президентських перегонах взяли участь вісім кандидатів: Володимир Путін, Ксенія Собчак, Володимир Жиріновський, Павло Грудінін, Григорій Явлінський, Максим Сурайкін, Борис Тітов та Сергій Бабурін.

Явка на виборах президента Росії склала 67%.

Зазначимо, Україна не визнаватиме результати президентських виборів, які Росія провела в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.



У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.