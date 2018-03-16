НеВаш: Євросоюз не визнає результати виборів президента Росії в анексованому Криму

Крим – це Україна. Про це Кремлю знову нагадали в ЄС і попередили, що Брюссель не визнає майбутні вибори президента Росії на окупованому півострові.

Про це йдеться в заяві представника ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда, передає "РБК-Україна".

"Європейський Союз не визнає проведення виборів Росією на території півострова", – підтвердив представник ЄС в ООН.

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Де Алмейда запевнив, що Євросоюз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. І зазначив, що перетворення Криму на гігантську військову базу загрожує всьому регіону.

У Брюсселі також засудили і будівництво Керченського мосту. Таку ж позицію Євросоюзу озвучувала верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні під час свого візиту в Україну. А у Держдепі США не збираються скасовувати санкції проти Росії до повної деокупації півострова.