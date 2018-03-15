Неприпустимо: Тягнибок пояснив, чому націоналісти блокуватимуть вибори президента РФ в Україні

Об'єднані сили націоналістів оголосили про блокування проведення виборів президента Росії через те, що вважають таке голосування неприпустимим на території України.

Про це заявив лідер "Свободи" Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook.

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Як відомо, вибори в Росії відбудуться в неділю, 18 березня, і на території України планують відкрити 4 дільниці для голосування. Так, дільниці відкриють у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Саме їх будуть блокувати об'єднані сили "Свободи", "Правого сектора", "Національного корпусу", КУН, ОУН, "С14".

"Тільки вдумайтеся: за замах на вбивство одного (!) шпигуна Великобританія висилає 23 дипломатів, збирається заморозити всі московські активи й посилити санкції. Тим часом за вбивство понад 10 тисяч українців (в тому числі й мирних громадян) та окупацію території наша влада не висилає нікого. Навпаки, на вимогу Московії посилює караул під їхніми диппредставництвами", – заявив політик.

За словами Тягнибока, українські націоналісти збираються "дати відсіч московитам і їхній п’ятій колоні у владі та показати позицію Нації".

Наше мета – щоби весь світ почув, що українці, на відміну від влади, вважають голосування в Україні за президента Московії неприпустимим із позицій здорового глузду й державницької моралі. Адже Кремль проводитиме так звані вибори також на території анексованого Криму та окупованого Донбасу. І ми не дозволимо легалізувати путінський "кримнаш",

– наголосив він.

Окрім того, лідер "Свободи" закликав громадян приєднуватися до пікетів.

"Ми знаємо, що влада робитиме все, аби зашкодити нашій акції, аби якимись щурячими стежками через колектори чи паркани провести московських підданих на дільниці для "волєіз'явлєнія". Вони не те, що не спромоглися на адекватну дипломатичну реакцію, вони їх ще й збираються захищати, за першим же покликом Кремля. Повторюю ще раз, ви тільки вдумайтеся: їхня "нова" поліція збільшує охорону кремлівських дипустанов! Тому наше завдання – не дати жодному московському підданому відкрито й безперешкодно пройти на голосування. Українці, приєднуйтеся! Покажімо всьому світу силу української нації!" – підсумував Тягнибок.

Політик оприлюднив адреси дипустанов, які націоналісти будуть пікетувати:

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 27 (Посольство РФ у Києві)

м. Харків, вул. Максиміліанівська, 22 (Генконсульство РФ у Харкові)

м. Одеса, Гагарінське плато, 14 (Генконсульство РФ в Одесі)

м. Львів, вул. К.Левицького, 95 (Генконсульство РФ у Львові)