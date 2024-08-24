Міністр енергетики Герман Галущенко спростував цю інформацію та пояснив звідки такі твердження взагалі виникли.

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Що сказав Галущенко про так звані перемовини

Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше залаштункових. Питання у чому – у четвер відбувся саміт щодо третього пункту "формули миру" президента Зеленського у питанні енергетичної безпеки. Він був у режимі онлайн, ми ухвалили спільне комюніке,

– пояснив міністр.

За його словами, участь у ньому взяла велика кількість країн з різних частин світу, зокрема міжнародні організації та близько 40 держав. І насправді ключова позиція у цьому документі, крім відновлення енергетики, це – не атаки на енергосистеми.

Про результати цього заходу ж планувалось повідомити Росію через посередника. "Питання, як цю формулу покласти на Росію, щоб вони хоч щось почали виконувати", – сказав він.

Днями The Washington Post стверджувало, що у Катарі мали відбутися непрямі переговори, які могли б припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. Причиною призупинення нібито стала операція ЗСУ у Курській області.