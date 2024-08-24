Про це пише Le Monde на тлі нещодавнього прибуття прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Видання посилається на його заяву, оприлюднену до візиту, у якій той наголосив, що "жодну проблему не можна вирішити на полі бою".

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Росія "відтермінувала" переговори з Україною

Як зауважує Le Monde, це перший візит Нарендри Моді до Києва від початку російського вторгнення у лютому 2022 році. Журналісти нагадують той момент, коли на початку липня Моді розлютив українського президента Володимира Зеленського.

Прем'єра Індії тоді сфотографували в обіймах з Владіміром Путіним під час поїздки до Москви, відразу після атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у столиці. І хоч Моді хоче "поділитися з Зеленським перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні", але "мирне розв'язання" все ще виглядає дуже далеко.

Попри це непрямі переговори, які велися в умовах найвищої секретності, нещодавно відбувалися між Україною та Росією, повідомила The Washington Post 17 серпня. Метою було домовитися про "визначну угоду про припинення ударів по енергетичній та енергетичній інфраструктурі з обох сторін",

– йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що російська та українська делегації мали зустрітися в Досі наприкінці серпня, але розпочате 6 серпня прорив ЗСУ до Курської області перервало процес. Дипломатичне джерело, цитоване американською газетою, зазначило, що Росія "не скасувала переговори, вони сказали, дайте нам час".

Цікаво, що джерело, близьке до справи, підтвердило Le Monde наявність цих переговорів. Ідея виникла після Саміту миру який відбувся в середині червня у Швейцарії. "Катар запропонував прийняти переговори з питань енергетики та хотів, щоб Росія та Україна взяли участь", – додає видання.