Об этом пишет Le Monde на фоне недавнего прибытия премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Издание ссылается на его заявление, обнародованное до визита, в котором тот отметил, что "ни одну проблему нельзя решить на поле боя".

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Россия "отсрочила" переговоры с Украиной

Как отмечает Le Monde, это первый визит Нарендры Моди в Киев с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Журналисты напоминают тот момент, когда в начале июля Моди разозлил украинского президента Владимира Зеленского.

Премьера Индии тогда сфотографировали в объятиях с Владимиром Путиным во время поездки в Москву, сразу после атаки на детскую больницу "Охматдет" в столице. И хотя Моди хочет "поделиться с Зеленским перспективами мирного решения конфликта, продолжающегося в Украине", но "мирное решение" все еще выглядит очень далеко.

Несмотря на это косвенные переговоры, которые велись в условиях высочайшей секретности, недавно происходили между Украиной и Россией, сообщила The Washington Post 17 августа. Целью было договориться о "выдающемся соглашении о прекращении ударов по энергетической и энергетической инфраструктуре с обеих сторон",

– говорится в материале.

Сообщается, что российская и украинская делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, но начатое 6 августа прорыв ВСУ в Курской области прервало процесс. Дипломатический источник, цитируемый американской газетой, отметил, что Россия "не отменила переговоры, они сказали, дайте нам время".

Интересно, что источник, близкий к делу, подтвердил Le Monde наличие этих переговоров. Идея возникла после Саммита мира который состоялся в середине июня в Швейцарии. "Катар предложил принять переговоры по вопросам энергетики и хотел, чтобы Россия и Украина приняли участие", – добавляет издание.