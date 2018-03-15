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Вибори президента Росії: в Україні відкриють 4 дільниці для голосування

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Вибори президента Росії-2018
Вибори президента Росії-2018 / Фото з вільних мереж

Вибори в Росії відбудуться в неділю, 18 березня, і на території України планують відкрити 4 дільниці для голосування. Так, дільниці відкриють у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові.

Про це повідомляє посольство Росії в Україні.

"Голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8:00 до 20:00 години за місцевим часом на виборчих дільницях у посольстві і генеральних консульствах Росії в Україні", – зазначили в посольстві РФ.

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Там додали, що виборців включатимуть у списки при появі у приміщенні дільничної виборчої комісії на підставі паспорта або іншого аналогічного документа, що підтверджує особу.

"Особи, які бажають взяти участь у виборах, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі усного звернення в день голосування", – зазначили в посольстві.

До слова, раніше члени "Свободи", "Правого сектора" і "Національного корпусу" заявили про намір блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня, щоб не допустити голосування на виборах президента РФ. Усе тому, що Росія планує провести свої вибори і в анексованому Криму. В Москві висловили стурбованість такими намірами українських активістів.

Теги: Новини Росії Новини України Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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