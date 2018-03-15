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Україна скликає спецзасідання Радбезу ООН через вибори президента Росії в Криму

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Україна скликає Радбез ООН
Україна скликає Радбез ООН / Фото з вільних мереж

В четвер, 15 березня, Україна скликає спеціальне засідання Ради безпеки ООН щодо Криму. Засідання відбудеться "в форматі Арріа", тобто в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, а й інші держави, представники громадянського суспільства.

Про це у Twitter повідомила прес-служба представництва України при ООН.

Зазначимо, що початок засідання Ради безпеки ООН о 21:00 за київським часом.

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"Це засідання ініціювала Україна. Воно важливе з огляду на е, що в Криму плануються 18 березня незаконні вибори президента РФ. Крім того, є четверта річниця початку окупації півострова", – повідомив BBC News Україна речник представництва України Олег Ніколенко.

Додамо, що уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що "до участі в засіданні серед інших запрошені представники Меджлісу кримськотатарського народу".

До слова, раніше члени "Свободи", "Правого сектора" і "Національного корпусу" заявили про намір блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня, щоб не допустити голосування на виборах президента РФ.

Теги: Новини України Новини політики ООН Анексія Криму Новини Криму Вибори в Росії 2018 Мустафа Джемілєв
Джерело: 24 Канал
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