Україна скликає спецзасідання Радбезу ООН через вибори президента Росії в Криму

В четвер, 15 березня, Україна скликає спеціальне засідання Ради безпеки ООН щодо Криму. Засідання відбудеться "в форматі Арріа", тобто в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, а й інші держави, представники громадянського суспільства.

Про це у Twitter повідомила прес-служба представництва України при ООН.

Зазначимо, що початок засідання Ради безпеки ООН о 21:00 за київським часом.

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#ВАЖЛИВО: У четвер, 15 березня, за ініціативи України Рада Безпеки #ООН проведе засідання у форматі Арріа щодо ситуації в окупованому #Крим'у. Початок о 21:00 год. за київським часом.



НАЖИВО ️ https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/u9GWhnq3yq — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 березня 2018 р.

"Це засідання ініціювала Україна. Воно важливе з огляду на е, що в Криму плануються 18 березня незаконні вибори президента РФ. Крім того, є четверта річниця початку окупації півострова", – повідомив BBC News Україна речник представництва України Олег Ніколенко.

Додамо, що уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що "до участі в засіданні серед інших запрошені представники Меджлісу кримськотатарського народу".

До слова, раніше члени "Свободи", "Правого сектора" і "Національного корпусу" заявили про намір блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня, щоб не допустити голосування на виборах президента РФ.