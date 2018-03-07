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Що чекає на поплічників виборів Путіна в окупованому Криму: у МЗС зробили заяву

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На поплічників виборів в окупованому Криму чекають санкції
На поплічників виборів в окупованому Криму чекають санкції / Getty images

У Міністерстві закордонних справ України попередили, що проти осіб, які сприятимуть проведенню виборів президента Росії на території анексованого Криму, будуть застосовані санкції.

Про це ввечері 7 березня в ефірі "5 Каналу" заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

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Вона зазначила, що до людей, які сприяють проведенню виборів президента Росії в окупованому Криму буде застосований режим санкцій.

Звичайно, ми вже зараз відпрацьовуємо весь цей список людей, які колаборанти, які беруть участь у виборчих комісіях, які допомагають проведенню виборів ... це буде режим санкцій,
– зазначила Зеркаль.

Водночас вона додала, що режим санкцій буде складно застосувати безпосередньо до людей, які братимуть участь у голосуванні в анексованому Криму через відсутність технічної можливості відстежити, хто конкретно брав участь в голосуванні.

Вибори президента Росії мають відбутись 18 березня.

Напередодні кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що звернулась до посольства України з проханням дозволити їй поїхати в окупований Крим через територію материкової України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав такі заяви "політичною шизофренією".

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Вибори в Росії 2018 Санкції МЗС України
Джерело: 24 Канал
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