Что ждет приспешников выборов Путина в оккупированном Крыму: в МИД сделали заявление

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили, что против лиц, которые будут способствовать проведению выборов президента России на территории аннексированного Крыма, будут применены санкции.

Об этом вечером 7 марта в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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Она отметила, что к людям, которые способствуют проведению выборов президента России в оккупированном Крыму будет применен режим санкций.

Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборационисты, которые участвуют в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов ... это будет режим санкций,

— отметила Зеркаль.

В то же время она добавила, что режим санкций будет сложно применить непосредственно к людям, которые будут принимать участие в голосовании в аннексированном Крыму из-за отсутствия технической возможности отследить, кто конкретно принимал участие в голосовании.

Выборы президента России должны состояться 18 марта.

Накануне кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать в оккупированный Крым через территорию матерековой Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такие заявления "политической шизофренией".