13:19
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что ждет приспешников выборов Путина в оккупированном Крыму: в МИД сделали заявление

653 Читати новину українською
На приспешников выборов в оккупированном Крыму ждут санкции
На приспешников выборов в оккупированном Крыму ждут санкции / Getty images

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили, что против лиц, которые будут способствовать проведению выборов президента России на территории аннексированного Крыма, будут применены санкции.

Об этом вечером 7 марта в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Читайте также: США могут не признать Путина президентом России после выборов: причина

Она отметила, что к людям, которые способствуют проведению выборов президента России в оккупированном Крыму будет применен режим санкций.

Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборационисты, которые участвуют в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов ... это будет режим санкций,
— отметила Зеркаль.

В то же время она добавила, что режим санкций будет сложно применить непосредственно к людям, которые будут принимать участие в голосовании в аннексированном Крыму из-за отсутствия технической возможности отследить, кто конкретно принимал участие в голосовании.

Выборы президента России должны состояться 18 марта.

Накануне кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать в оккупированный Крым через территорию матерековой Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такие заявления "политической шизофренией".

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Аннексия Крыма Новости Крыма Выборы в России 2018 МИД Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
100
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1176
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
451
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1095
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2448
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук