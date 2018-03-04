США могут не признать Путина президентом России после выборов: причина

Из-за проведения выборов в аннексированном Крыму, итоги голосования в России могут не признать в международном сообществе.

Такое заявление сделала посол США в Украине Мари Йованович.

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Она напомнила, что Крым – это Украина, поэтому после аннексии полуострова любые выборы, которые проводились Россией на аннексированной территории, не признавались международным сообществом. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос, будут ли США признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина как законного президента.

"Я думаю, что как и со всеми выборами в Крыму – способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", – подытожила Йованович.