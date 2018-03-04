США можуть не визнати Путіна президентом Росії після виборів: причина

Через проведення виборів у анексованому Криму, підсумки голосування в Росії можуть не визнати міжнародною спільнотою.

Таку заяву зробила посол США в Україні Марі Йованович.

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Вона нагадала, що Крим – це Україна, відтак після анексії півострова будь-які вибори, які проводилися Росією на анексованій території, не визнавалися міжнародною спільнотою. З такою заявою вона виступила в ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на питання, чи будуть США визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму, які відбудуться 18 березня, і чи будуть визнавати Володимира Путіна як законного президента.

"Я думаю, що як і зі всіма виборами в Криму – спосіб, в який ми трактували ці вибори в минулому, є таким, що ми не визнали їх", – підсумувала Йованович.