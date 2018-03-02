Переизбрание Путина: состоятся ли в Украине российские выборы?

Назначенные в РФ на 18 марта президентские выборы являются пощечиной Украине хотя бы потому, что часть участков должна открыться в оккупированном Россией Крыму. Поэтому наша сторона обещает препятствовать проведению выборов в крупных городах Украины – там, где до войны российские граждане могли голосовать за своих лидеров. Но удастся ли Украине реализовать такой план и какими будут последствия?

Опыт прошлых лет

Излишне напоминать, что российские власти играют не по правилам – и не только когда речь идет об аннексии чужих территорий. 2014 – год президентских и парламентских выборов в Украине – прошел под знаком бреда о "фашистской хунте", который распространяла российская пропаганда. Кроме того, украинские граждане, которые находились на территории РФ, сталкивались и с откровенными препятствиями при попытке проголосовать. Поэтому процент тех, кто смог воспользоваться правом на волеизъявление, был мизерным.

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Уже известно, что за границей проголосовало 37,5 тысячи украинцев, больше всего – в Неаполе (4000). Наименьшая явка была в России, в частности, в городе Ростове. Там было зарегистрировано девять тысяч украинцев, но пришел проголосовать только 31 человек,

– сообщали в мае 2014-го "Вести".

Когда же наступил 2016, и пришло время для выборов в Госдуму России, президент Петр Порошенко проинформировал Москву о том, что проведение их на территории Украины невозможно. Это, конечно, была отнюдь не месть за 2014-й, потому что мотивация украинской власти заключалась в том, Россия прибегает к противоправным действиям, организуя выборы также и на территории Крыма.

Официальный Киев заявил тогда, что условием для проведения голосования в Украине является отказ от выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов в депутаты. Позже МИД Украины проинформировал, что голосование "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Правда, российская сторона на запрет не обратила внимания, ответив, что дипломатические учреждения России в Украине являются российской территорией, и участки там в любом случае откроют. Собственно, все так и произошло. В Украине на выборах в Государственную думу Российской Федерации, согласно данным посольства России в Киеве, проголосовало всего 369 россиян. 155 человек пришлось на Киев, 120 проголосовали в Одессе, еще 56 Харькове и 38 во Львове.

Вполне возможно, что по подобному сценарию события будут разворачиваться и в этом году. Вряд ли украинская власть сможет оказать сопротивление происходящему в российских дипучреждениях, ведь они действительно являются частью суверенной территории другого государства.

Украина не даст разрешения на открытие российских участков в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, заявляет официальный Киев. На что Москва отвечает: на территории своих дипучреждений она будет делать все, что пожелает. На фото – протесты под российским посольством в Киеве



Впоследствии можно лишь надеяться на мировое осуждение российских выборов – так, как это происходило в 2016-м, когда в Европарламенте назвали выборы очередным циничным нарушением территориальной целостности Украины и подчеркнули, что никоим образом не признают четверых депутатов, избранных по мажоритарным округам в Крыму и городе Севастополе. С аналогичным заявлением выступил два года назад и американский Госдеп.



Однако что ждет "украинскую составляющую" российских выборов в 2018-м?

"Будем работать над санкциями"

В этом году украинская сторона идет примерно тем же путем, что и в 2016-м. Прежде всего, Кремль получил ноту с протестом против проведения выборов в Крыму. Об этом сообщает глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, передает интернет-сайт "Новинарня".

Прислали ноту МИД РФ. 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий,

– написал министр Климкин в Твиттере вечером 23 февраля.

"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции", – добавляет он.

А председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает всех крымчан, не лишенных совести и чести, проигнорировать "русское" 18 марта на полуострове. Впрочем, пишет он в соцсети, "то, что крымские татары в большинстве своем и так не придут на "выборы", назначенные оккупантами, очевидно для всех".

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Тот же, кто сделает это, "окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев", – предупреждает Чубаров.

18 марта 2018 – ни одного крымского татарина, ни этнического украинца, ни патриота Украины – жителя Крыма, независимо от национальности, на незаконно открытых избирательных участках незаконно назначенных выборов президента России во временно оккупированном Крыму!

– призывает он.

Между тем, как отмечает аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко, "Москве важно показать высокую явку именно в Крыму во время президентских выборов. Высокая явка избирателей будет рассматриваться в РФ как легитимация оккупации полуострова", – говорит она.

Путин крайне заинтересован в проведении выборов именно в Крыму, отмечают эксперты. Такие выборы должны помочь легитимизации аннексии полуострова

Тищенко убеждена, что и дату очередных "перевыборов" Путина вполне умышленно назначили на 18 марта – годовщину проведения так называемого "референдума" о присоединении полуострова к России. Аналитик уверена, что для "картинки" на российских телеканалах в день выборов будут организованы очереди на избирательных участках.

Как элемент предвыборной технологии Юлия Тищенко рассматривает и возможный очередной обмен заложниками, который иллюстрирует "гуманизм" Путина.

Такие предположения открывают не то что окно возможностей, но щель возможностей для проведения обмена политических заключенных на российских наемников,

– предполагает эксперт.

Реакция Москвы, шаги Киева и реакция мира

Российская сторона не осталась в стороне от украинских превентивных мер. В тамошнем Центризбиркоме пообещали, что выборы президента РФ в аннексированном Крыму пройдут "в штатном режиме", несмотря на протест Украины. Об этом заявил заместитель главы российского ведомства Николай Булаев, пишут "РИА Новости".

"Мы это уже проходили на выборах в Госдуму, – сказал Булаев, вспоминая 2016 год. – Голосование состоялось, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме". Что же касается самого полуострова, то, как отмечает представитель российского Центризбиркома, "для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, этот вопрос решен – он решен на референдуме в 2014 году".

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"Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", – отметил Булаев.

На категоричное упрямство Москвы официальный Киев может ответить только одним – не менее категоричным непризнанием результатов таких выборов. Но в этом, по мнению некоторых экспертов, кроется определенная опасность.

Украина точно не признает голосование в Крыму. Последствий у этого шага особо никаких не будет, а вот полное непризнание выборов в России может заморозить все мирные переговоры,

– говорит в комментариях газете "Сегодня" аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Издание цитирует также еще двух экспертов – политологов Андрея Бузарова и Александра Палия. По мнению Бузарова, вероятнее всего, что украинская власть не признает результаты российского волеизъявления, но официально отрицать их не станет. "Наша власть хочет сохранить хоть какие-то отношения с Путиным для решения вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе и взаимодействия в других сферах деятельности. Непризнание выборов в Крыму – это момент, который никак не скажется на результатах выборов", – считает Бузаров.

Политолог Александр Палий убежден, что Запад поступит так же. "Украина последовательно не признает результаты выборов в Крыму. На общероссийский результат крымские голоса не повлияют, – уверен политолог. – Нам выгоднее признать результаты голосования – иначе получится, что мы непонятно с кем ведем переговоры. Запад, я думаю, тоже эти выборы полностью не признает".

Предстоящие выборы президента Российской Федерации в оккупированном Крыму нелегитимные, и об этом должна говорить не только Украина, но и ее международные партнеры, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Очень важно, чтобы за эти три недели, которые остаются до выборов в Крыму, не только Украина о них кричала, а все наши международные партнеры очень четко заявляли, что сейчас в Крыму пытаются провести незаконные выборы президента чужой страны,

– говорит она.

По словам первого вице-спикера, узаконивание выборов в Крыму – "это легитимизация путинской агрессии, легитимизация кражи Крыма".

С Геращенко солидарна и депутат от "Блока Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец. "Украина уже имеет успешный опыт – мы добились непризнание депутатов Госдумы, избранных в Крыму, в Совете Европы. Они не были признаны, не имели права участвовать в любых международных переговорах. И здесь все страны поддержали Украину, признавая, что выборы в Госдуму РФ – это фарс", – напоминает нардеп.

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"Наши дипломаты уже съели на этом зубы, они хорошо знают, какие документы готовить, какие документы подавать, какой будет сама процедура непризнания выборов Путина", – считает Юринец.

Примерно о том же говорит и постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба. "По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил в качестве посла в Страсбурге по нашим шагам, которые мы должны принять, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной и чтобы они считались нелегитимными. По большому счету, мы же стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина. Как далеко пойдут наши партнеры в непризнании результатов этих выборов, я не знаю. Очевидно, это будет решать каждая страна. Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина целом. Но я более чем уверен, что будут сделаны четкие акценты, и выборы в Крыму не получат ни одного международного признания", – отмечает посол.

Выборы в Крыму не получат ни единого международного признания, убежден постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. На фото – здание Совета Европы

По его словам, такое непризнание будет похожим на политику, которую западный мир имплементировал по балтийским странам, если не признавалась аннексия Латвии, Литвы и Эстонии, но при этом сотрудничество с Советским Союзом не прекращалось. В то же время Кулеба отметил, что сейчас в Крыму наблюдается недовольство местных жителей политикой российских властей.

Они превратили Крым в вопрос пиара. По информации, которая есть у меня, ситуация в Крыму очень нездоровая с точки зрения разочарование местных жителей действиями России как власти. Поэтому Путин и отправляется туда. Недаром же они выборы перенесли на дату аннексии Крыма – для того, чтобы максимально придать этому символизма и подчеркнуть заслугу лично Путина в достижении этого результата,

– пояснил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

В Крыму нарастают антироссийские настроения, утверждают информированные источники. Именно поэтому 18 марта, в день выборов, Путин планирует прибыть на полуостров лично

Остается надеяться, что большой радости визит в Крым – при всей его тщательной подготовке и маскировке острых углов – правителю РФ не принесет. Чего нельзя сказать о результатах президентских выборов, которые известны заранее. Причем как самому Путину, так и всей России.

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