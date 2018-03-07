Политическая шизофрения, – Климкин ответил Собчак относительно посещения Крыма
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить Крым является политической шизофренией. По его словам, это будет ведением нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории.
Накануне кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хочет посетить аннексированный Крым и об этом сообщила посольству Украины, чтобы те ей дали разрешение.
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На эту информацию со своей стороны отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.
По его словам, придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это конечно позитив.
"Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая", – подчеркнул дипломат.
В то же время он предложил Ксении Собчак приехать в Киев, чтобы пообщаться с крымскими татарами и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму.
"Надеюсь, госпожа Собчак – на стороне цивилизованного мира", – отметил Климкин.