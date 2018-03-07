Политическая шизофрения, – Климкин ответил Собчак относительно посещения Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить Крым является политической шизофренией. По его словам, это будет ведением нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории.

Накануне кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хочет посетить аннексированный Крым и об этом сообщила посольству Украины, чтобы те ей дали разрешение.

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На эту информацию со своей стороны отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

По его словам, придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это конечно позитив.

"Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая", – подчеркнул дипломат.

В то же время он предложил Ксении Собчак приехать в Киев, чтобы пообщаться с крымскими татарами и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму.

"Надеюсь, госпожа Собчак – на стороне цивилизованного мира", – отметил Климкин.

Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018