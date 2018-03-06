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Собчак все же могут впустить в оккупированный Крым: появился официальный комментарий

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Собчак могут впустить в оккупированный Крым
Собчак могут впустить в оккупированный Крым / Getty images

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въехать на территорию оккупированного Россией Крыма.

Об этом Собчак заявила вечером 6 марта, отвечая на вопрос о том, планирует ли она как кандидат в президенты России ехать в этот регион.

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Намерение кандидата в президенты РФ прокомментировала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан,
– напомнила процедуру представительница Миниформполитики.

Соответствующие документы миграционная служба имеет право рассматривать в течение 5 дней, прежде чем выдать пропуск.

"В случае если она, например, посещала Крым через закрытые пункты пропуска и это станет известно соответствующим службам – ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины", – цитируют Джапарову "Крым.Реалии".

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В пресс-службе Государственной миграционной службы не захотели комментировать информацию о намерении Собчак поехать в оккупированный Россией Крым, поскольку "это конфиденциальная информация и персональные данные человека".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Ксения Собчак Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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