Собчак просит разрешения съездить в Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением о поездке в оккупированный Россией Крым.

Об этом Собчак сообщила в прямом эфире радио "Эхо Москвы".

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Она объяснила, что уже обратилась с соответствующей просьбой в посольство и намерена въезжать на территорию аннексированного полуострова только с территории Украины.

Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда,

– отметила Ксения Собчак.

Так она ответила на вопрос о том, планирует ли она как кандидат в президенты России ехать в этот регион.

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Напомним, 18 марта в России состоятся выборы президента. Ксения Собчак после объявления о намерении идти в президенты заявила, что аннексию Россией Крыма не признало ни одно цивилизованное государство, а в случае, если ее изберут президентом, она готова провести там новый референдум.