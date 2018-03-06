Собчак просить дозволу з'їздити в Крим

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак звернулась до посольства України за дозволом щодо поїздки в окупований Росією Крим.

Про це Собчак повідомила у прямому ефірі радіо "Ехо Москви".

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Вона пояснила, що вже звернулась з відповідним проханням до посольства має намір в'їжджати на територію анексованого півострова лише з території України.

Я направила листа до посольства України. Якщо я поїду в Крим, то тільки через Україну. Якщо я отримаю дозвіл на цей в'їзд, я поїду туди,

– зазначила Ксенія Собчак.

Так вона відповіла на питання про те, чи планує вона як кандидат у президенти Росії їхати у цей регіон.

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Нагадаємо, 18 березня у Росії відбудуться вибори президента. Ксенія Собчак після оголошення про намір йти в президенти заявила, що анексію Росією Криму не визнала жодна цивілізована держава, а у разі, якщо її оберуть президентом, вона готова провести там новий референдум.