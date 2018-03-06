Собчак таки можуть впустити в окупований Крим: з'явився офіційний коментар

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що звернулась до посольства України із проханням дозволити їй в'їхати на територію окупованого Росією Криму.

Про це Собчак заявила ввечері 6 березня, відповідаючи на питання про те, чи планує вона як кандидат у президенти Росії їхати у цей регіон.

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Намір кандидатки у президенти РФ прокоментувала перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

Вона, як громадянка Росії, відповідно, як іноземний громадянин, має право в'їзду на територію Криму через материкову Україну. Для цього є постанова, що регламентує перетин адмінкордону для іноземних громадян,

– нагадала процедуру представниця Мініформполітики.

Відповідні документи міграційна служба має право розглядати впродовж 5 днів, перш, ніж видати пропуск

"У разі якщо вона, наприклад, відвідувала Крим через закриті пункти пропуску і це стане відомо відповідним службам – їй можуть заборонити в'їзд навіть на територію материкової України", – цитують Джапарову "Крим.Реалії".

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У прес-службі Державної міграційної служби не захотіли коментувати інформацію, про намір Собчак поїхати в окупований Росією Крим, оскільки "це конфіденційна інформація і персональні дані людини".