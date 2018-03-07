Політична шизофренія, – Клімкін відповів Собчак щодо відвідин Криму
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що бажання кандидатки у президенти Росії Ксенії Собчак відвідати Крим є політичною шизофренією. За його словами, це буде веденням нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території.
Напередодні кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що хоче відвідати анексований Крим і про це сповістила посольство України, аби ті їй надали дозвіл.
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Цю інформацію зі свого боку відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.
За його словами, дотримуватися українського законодавства для в’їзду в окупований Крим — це звісно позитив.
"Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території — це точно шизофренія. Звичайно, політична", – підкреслив дипломат.
Водночас він запропонував Ксенії Собчак, приїхати до Києва, аби поспілкуватися з кримськими татарами та зустрітися з Меджлісом, який визнано в усьому світі та заборонено в окупованому Криму.
"Сподіваюсь, пані Собчак — на боці цивілізованого світу", — зауважив Клімкін.