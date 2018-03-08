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Націоналісти блокуватимуть вибори президента Росії в Україні: відомі деталі

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Вибори президента Росії 2018: голосування в Україні блокуватимуть націоналісти
Вибори президента Росії 2018: голосування в Україні блокуватимуть націоналісти / Колаж 24 Канал

Об'єднані сили націоналістів – "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" – завили про плани не допустити в Україні голосування на виборах президента Росії 18 березня.

Про це 8 березня повідомляє прес-служба ВО "Свобода".

Так, у повідомленні наголошується, що 18 березня, в четверту річницю анексії Криму, "в дипломатичних представництвах держави-агресора в Україні (в Києві, Харкові, Одесі та Львові) з 8:00 до 20:00 Москва планує провести голосування, а люди з паспортами РФ, які тимчасово перебувають в Україні, – взяти участь у цьому фарсі".

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"Українські націоналісти вважають це неприпустимим з погляду здорового глузду і моралі, адже Кремль буде проводити так звані вибори свого президента також на території анексованого Криму та окупованого Донбасу. Саме тому українські націоналісти не допустять в Україні голосування за президента Московії", – наголошується в заяві націоналістів.

Відтак, вони планують прийти і проконтролювати, "щоб у цей день ніхто не потрапив до дипломатичних установ Московії; кремлівських виборців чекають заблоковані будівлі і "коридор ганьби", оскільки "для всіх очевидно: кожен, хто голосує, підтримує захоплення українських земель".

Нагадаємо, 16 лютого на 54-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Петро Порошенко закликав не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в анексованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Вибори в Росії 2018 Новини Росії протести ВО "Свобода" "Азов" Правий сектор
Джерело: 24 Канал
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