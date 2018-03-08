Националисты намерены блокировать выборы президента России в Украине: известны детали

Объединенные силы националистов – "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" – завили о планах не допустить в Украине голосования на выборах президента России 18 марта.

Об этом 8 марта сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Так, в сообщении отмечается, что 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма, "в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, – принять участие в этом фарсе".

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"Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", – отмечается в заявлении националистов.

Следовательно, они планируют прийти и проконтролировать, "чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения Московии, кремлевских избирателей ждут заблокированные здания и "коридор позора", поскольку "для всех очевидно: каждый, кто голосует – поддерживает захват украинских земель".

Напомним, 16 февраля на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.