Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН из-за выборов президента России в Крыму

В четверг, 15 марта, Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Заседание состоится "в формате Арриа", то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН.

Отметим, что начало заседания Совета безопасности ООН в 21:00 по киевскому времени.

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#ВАЖЛИВО: У четвер, 15 березня, за ініціативи України Рада Безпеки #ООН проведе засідання у форматі Арріа щодо ситуації в окупованому #Крим'у. Початок о 21:00 год. за київським часом.



НАЖИВО ️ https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/u9GWhnq3yq — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 14 березня 2018 р.

"Это заседание инициировала Украина. Оно важно, учитывая то, что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, есть четвертая годовщина начала оккупации полуострова", – сообщил BBC News Украина спикер представительства Украины Олег Николенко.

Добавим, что уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что "к участию в заседании среди других приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа".

К слову, ранее члены "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.