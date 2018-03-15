Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН из-за выборов президента России в Крыму
В четверг, 15 марта, Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму. Заседание состоится "в формате Арриа", то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба представительства Украины при ООН.
Отметим, что начало заседания Совета безопасности ООН в 21:00 по киевскому времени.
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"Это заседание инициировала Украина. Оно важно, учитывая то, что в Крыму планируются 18 марта незаконные выборы президента РФ. Кроме того, есть четвертая годовщина начала оккупации полуострова", – сообщил BBC News Украина спикер представительства Украины Олег Николенко.
Добавим, что уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что "к участию в заседании среди других приглашены представители Меджлиса крымскотатарского народа".
К слову, ранее члены "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.
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