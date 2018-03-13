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В Росії забили на сполох через плани українських націоналістів блокувати вибори президента РФ

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Вибори президента Росії: у Москві бояться бойкоту голосування в Україні
Вибори президента Росії: у Москві бояться бойкоту голосування в Україні / Фото з вільних мереж

Москва стурбована намірами українських націоналістів перешкодити проведенню 18 березня виборів президента Росії в дипломатичних установах РФ на території України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Зазначимо, раніше члени "Свободи", "Правого сектора" і "Національного корпусу" заявили про мають намір блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня, щоб не допустити голосування на виборах президента РФ. Усе тому, що Росія планує провести свої вибори і на окупованих територіях Донбасу та Криму.

"У Москві стурбовані намірами низки українських націонал-радикальних організацій перешкодити проведенню 18 березня 2018 року в російських дипломатичних і консульських установах на території України голосування з виборів президента Російської Федерації", – мовиться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

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"Подібні загрози грубо порушують зобов'язання України по Віденських конвенціях про дипломатичні і консульські зносини, – прямий наслідок проведеної київським режимом русофобської політики, замішаної на відвертому націоналізмі та потуранні екстремістським формуванням різного штибу", – наголошується в заяві російського МЗС.

До слова, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сповістив, що російська окупаційна влада Криму тиском та погрозами змушує йти на вибори президента Росії жителів анексованого півострова.

Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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