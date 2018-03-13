В Росії забили на сполох через плани українських націоналістів блокувати вибори президента РФ

Москва стурбована намірами українських націоналістів перешкодити проведенню 18 березня виборів президента Росії в дипломатичних установах РФ на території України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Зазначимо, раніше члени "Свободи", "Правого сектора" і "Національного корпусу" заявили про мають намір блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня, щоб не допустити голосування на виборах президента РФ. Усе тому, що Росія планує провести свої вибори і на окупованих територіях Донбасу та Криму.

"У Москві стурбовані намірами низки українських націонал-радикальних організацій перешкодити проведенню 18 березня 2018 року в російських дипломатичних і консульських установах на території України голосування з виборів президента Російської Федерації", – мовиться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

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"Подібні загрози грубо порушують зобов'язання України по Віденських конвенціях про дипломатичні і консульські зносини, – прямий наслідок проведеної київським режимом русофобської політики, замішаної на відвертому націоналізмі та потуранні екстремістським формуванням різного штибу", – наголошується в заяві російського МЗС.

До слова, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сповістив, що російська окупаційна влада Криму тиском та погрозами змушує йти на вибори президента Росії жителів анексованого півострова.