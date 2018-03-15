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Выборы президента России: в Украине откроют 4 участка для голосования

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Выборы президента России-2018
Выборы президента России-2018 / Фото из открытых источников

Выборы в России состоятся в воскресенье, 18 марта, на территории Украины планируют открыть 4 участка для голосования. Так, участки откроют в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.

Об этом сообщает посольство России в Украине.

"Голосование будет происходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России в Украине", – отметили в посольстве РФ.

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Там добавили, что избирателей будут включать в списки при появлении в помещении участковой избирательной комиссии на основании паспорта или иного аналогичного документа, подтверждающего личность.

"Лица, которые желают принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", – отметили в посольстве.

К слову, ранее члены "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосование на выборах президента РФ. Все потому, что Россия планирует провести свои выборы и в аннексированном Крыму. В Москве выразили обеспокоенность такими намерениями украинских активистов.

Теги: Новости Украины Новости России Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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