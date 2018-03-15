Кримчани, які будуть працювати на "путінських виборах", вчиняють злочин, – правозахисник
Українці які працюватимуть у складі виборчих комісій у Криму на російських президентських виборах, вчинять кримінальний злочин.
Про це їх попередив правозахисник Андрій Сенченко, повідомляє "Громадське".
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Таких громадян згодом зможуть затримувати і судити на материковій частині України.
"Щоб не було потім подиву та сліз, коли тих, хто це скоїв, потім після їхнього приїзду в Херсон затримають та будуть судити", – наголосив Сенченко.
До слова, раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз. Путінські вибори заплановані на 18 березня – четверту річницю анексії Криму. Члени "Свободи", "Правого сектора" і "Національного корпусу" заявили про намір блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня, щоб не допустити голосування на виборах президента РФ.