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Крымчане, которые будут работать на "путинских выборах", совершают преступление, – правозащитник

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Выборы в оккупированном Крыму
Выборы в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

Украинцы, которые будут работать в составе избирательных комиссий в Крыму на российских президентских выборах, совершат уголовное преступление.

Об этом их предупредил правозащитник Андрей Сенченко, сообщает "Громадське".

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Таких граждан со временем смогут задерживать и судить на материковой части Украины.

"Чтобы не было потом удивления и слез, когда тех, кто это совершил, затем после их приезда в Херсон задержат и будут судить", – отметил Сенченко.

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что все лица привлеченные к голосованию в Крыму попадут под санкции. Кроме того результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз. Путинские выборы запланированы на 18 марта – четвертую годовщину аннексии Крыма. Члены "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили о намерении блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

Теги: Новости политики Новости Украины Выборы в России 2018 Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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