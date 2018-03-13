Климкин призвал крымчан бойкотировать "выборы" оккупантов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, участвовать в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы", – сказал министр.

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Он также отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе.

"То, что нам нужно сделать, – это добиться того, чтобы был доступ международных организаций в оккупированный Крым", – подчеркнул министр.

Он также отметил важность сохранения и усиления санкций и давления на Россию.

Напомним выборы президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексированном Крыму. Поэтому президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.