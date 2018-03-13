Клімкін закликав кримчан бойкотувати "вибори" окупантів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закликаю не допомагати російської окупаційної влади організовувати ці вибори, брати участь в цих виборах. Зараз ФСБ дзвонить і загрожує рідним тих, хто не хоче йти на вибори", – сказав міністр.

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Він також зазначив, що жителі окупованого Криму живуть в постійному страху.

"Те, що нам потрібно зробити, – це досягти того, щоб був доступ у міжнародних організацій до окупованого Криму", – наголосив міністр.

Він також наголосив на важливості збереження і посилення санкцій та тиску на Росію.

Нагадаємо вибори президента РФ пройдуть в неділю, 18 березня. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.