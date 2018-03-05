Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим

18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Однак відбуватимуться вони з порушенням, адже голосування заплановане на анексованій території.

Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів не лише до політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові, але й вжити належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого "міжнародного спостереження". Таку заяву Петро Порошенко зробив під час зустрічі з Міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.

"Наміри Кремля провести голосування на президентських виборах на території українського Криму прямо суперечать міжнародному праву", – зазначив Президент України.

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Також у ході розмови обговорили ситуацію на Донбасі та Криму, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН. Дякую за підтримку позиції щодо необхідності продовження режиму санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.