НеВаш: Евросоюз не признает результаты выборов президента России в аннексированном Крыму

Крым – это Украина. Об этом Кремлю вновь напомнили в ЕС и предупредили, что Брюссель не признает предстоящие выборы президента России на оккупированном полуострове.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда, передает "РБК-Украина".

"Европейский Союз не признает проведения выборов Россией на территории полуострова", – подтвердил представитель ЕС в ООН.

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Де Алмейда заверил, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И отметил, что превращение Крыма в гигантскую военную базу грозит всему региону.

В Брюсселе также осудили и строительство Керченского моста. Такую же позицию Евросоюза озвучивала верховная представительница ЕС Федерика Могерини во время своего визита в Украину. А в Госдепе США не собираются отменять санкции против России до полной деоккупации полуострова.