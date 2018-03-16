Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився

Вибори президента Росії-2018 мають відбутися вже у цю неділю, 18 березня, у річницю анексії Криму Москвою.

Ситуація у Росії з виборами зрозуміла, і хоч у президентських перегонах братимуть участь 8 кандидатів, фаворит доволі очевидний.

Якщо деякі імена ключових кандидатів більшості відомі, то є й кілька маловідомих фігур у цих виборах. Тож, що собою представляє кожен кандидат, і що вони говорять про Україну – детальніше у матеріалі "24".

Володимир Путін

Ну звісно, хто ж іще, як не чинний очільник Кремля, який займає місце глави держави з 2012 року (а точніше – з 2000 року з перервою на чотири роки у 2008-2012, коли він був прем'єром при президенті Мєдвєдеві) і хоче вчетверте взяти участь у перегонах. Загалом він керує Росією вже 17 років.

Четвертий президентський термін зробить його правління рекордним по тривалості в постсталінські часи. Та й цей термін російські політологи не беруться називати останнім.

Володимир Путін – кандидат у президенти Росії-2018

65-річний Володимир Путін родом з Ленінграда, де народився у сім’ї робітників. У 1970-их вступив у КПРС, пізніше був членом політичної партії "Єдиная Россия", яку очолював у 2008-2012 роках. Але вже втретє заявляє, що йде на вибори як самовисуванець.

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Має юридичну освіту та є кандидатом економічних наук. Але не факт, що він усе це не купив, адже з останніх чуток – диплом написали за нього. З прихованих талантів – він є майстром спорту із самбо та був чемпіоном Ленінграду.

Він встиг "посидіти" у російській владі ледь не на усіх стільцях. А почалось усе зі служби в Комітеті безпеки СРСР. Тут він служив під агентурним ім'ям "Моль", також мав псевдонім "Михайло Іванович".

Далі була Москва – тут за 3 роки він пройшов кар’єрну драбину від заступника керівника справами президента до секретаря Ради безпеки.

Молодша донька Путіна Катерина Тихонова

1999 рік – в серпні очолив уряд Російської Федерації, а після відставки першого президента Росії Бориса Єльцина Путін виконував його обов'язки. Президентом Росії він став у 2000-му, відбувши дві каденції по 4 роки – до 2008-го. Вдруге стає прем'єром у 2008-му – і пропрацював головою уряду до 2012 року.

Далі термін перебування на посаді глави держави було збільшено до 6 років. Тож з 2012-го і до сьогодні він – знову глава Кремля, і має право балотуватися у президенти на ще один термін.

Володимир Путін йде на вибори-2018

Що Путін говорить про Україну?

Це всім загально відома байка – "Нас там нет!" і "Крым наш!". Путін всіляко заперечує присутність російських військ на Донбасі та заявляє, що Крим споконвіку був російським. Такі правила ведення гібридної війни – не визнавати, що руки по лікті у чужій крові.

Ксенія Собчак

Не менш цікава особистість у цих перегонах – Ксенія Собчак. Адже її батько Анатолій Собчак вважається політичним наставником Володимира Путіна який працював в його команді з 1990-го року.

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Тож різкі заяви в бік глави Кремля розцінюються двояко. Чимало політологів кажуть, що це все гра на публіку і Собчак є ніким іншим, як технічним кандидатом. Та й спонсори участі у виборах дивують, адже дехто з них – з оточення Путіна.

Ксенія Собчак пропонує провести ще один референдум у Криму

Отже, 36-річна Ксенія Собчак теж родом з Ленінграда, як і Путін. Вона – донька першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, відома телеведуча, член Ради Федерації Росії. У дитинстві навчалась у балетній та художній школах.

Ксенія Собчак була ведучою таких відомих телевізійних проектів: "Хто не хоче стати мільйонером", "Останній герой-6", "Блондинка в Шоколаді", "Ідеальний чоловік", реаліті-шоу "Дом-2" та інших. Написала 4 книги та знялась у 8 фільмах.

Ксенія Собчак пропонує провести ще один референдум у Криму

Собчак вважає себе феміністкою, адже у Росії для жінок закрито чимало професій, зокрема, складна ситуація і у політиці, де жінок вкрай мало.

На вибори Ксенія йде від партії "Громадянська ініціатива". Собчак подала заяву у Верховний суд РФ з вимогою скасувати реєстрацію Путіна як кандидата на президентські вибори, адже він вже тричі обіймав цю посаду.

Собчак про Україну

Хоча Собчак часто з'являлась на публіці в українських вишиванках, її позицію до України зрозуміти важко.

У квітні і липні 2014 році вона незаконно порушувала кордон України з метою потрапити в окупований Росією Крим, загриміла до бази "Миротворець". Різних резонансних заяв про Крим у неї теж достатньо.

У 2014 році російська телеведуча, а тепер і кандидат в президенти Росії, Ксенія Собчак, назвала окупацію Криму "блискучою операцією".

Ксенія Собчак одягнула вишиванку

А у жовтні 2017 року Ксенія Собчак заявила, що відповідно до міжнародного права вона вважає анексований Росією Крим українським півостровом. Окрім того, тоді вона назвала Україну важливим партнером Росії.

Також здивувала її передвиборча програма – Кремль повинен зупинити неоголошені війни та конфлікти, зокрема, в Україні та Сирії.

Ми повинні припинити гібридну війну, яку зараз веде наша країна на сході України. Ми наполягаємо на негайному поверненні на батьківщину російських військових, присутніх зараз на території України і Сирії,

– йдеться в одному з пунктів програми.

Не забула вона і про анексований Крим. Собчак пропонує провести на окупованому півострові ще один референдум.

Також Собчак обіцяє росіянам поховати тіло Леніна, легалізувати одностатеві шлюби, дотримання європейських законів і цінностей у РФ та накласти заборону на образ Сталіна.

Володимир Жиріновський

71-річний кандидат у президенти РФ від Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жиріновський родом з Алмати. До слова, батько Жиріновського з єврейської родини з міста Костопіль, що на Рівненщині. Жириновський неодноразово заявляв, що викупить все українське місто.

Володимир Жиріновський весь час обіцяє стерти Україну з лиця Землі

За освітою він юрист та сходознавець-тюрколог, має ступінь професора та доктора філософських наук.Є засновником та головою Ліберально-демократичної партії Росії, з 2011 року – глава фракції ЛДПР у Держдумі РФ.

У 2008 році був членом ПАРЄ, з 2000 по 2011 рік перебував на посаді заступника голови Держдуми Росії.

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Жиріновський про Україну, і не тільки

Жиріновський – дуже скандальна особистість у Росії та поза ї межами. Він "прославився" своїми неадекватними, агресивними заявами, також він – відвертий українофоб та прихильник терористичних угруповань "ЛДНР".

За ним ходить навіть такий вислів: "Що в Путіна на думці, те у Жириновського на язиці".

Володимир Жиріновський весь час обіцяє стерти Україну з лиця Землі

Ще у 2014 році він надіслав Польщі, Угорщині та Румунії пропозицію розділити Україну: до Польщі приєднати Волинь, Львівщину, Івано-Франківщину, Тернопільщину та Рівненщину. Румунії – Чернівці, Угорщині – Закарпаття, решта – Росії.

Жиріновський вважає, що лише центральна частина держави може залишатися Україною. Окрім того, він неодноразово погрожував Україні ядерним ударом.

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Чергова неадекватна заява прозвучала у 2015-му, коли він у прямому ефірі звинуватив США у створенні так званих "ЛДНР" для "викачування грошей" з РФ.

У своїй передвиборчій програмі Жиріновський обіцяє радикально змінити політику Москви, зокрема, визнати терористичні бандформування на Донбасі.

Також глава ЛДПР хоче скасувати федеральну структуру Росії і повернути губернії та відновити Росію в межах СРСР. Висновок – неадекватним фантазіям Жиріновського немає ні краю, ні кінця.

Павло Грудінін

57-річний кандидат в президенти РФ від "Комуністичної партії РФ" Павло Грудінін народився у Москві. Він є директором ЗАТ "Радгосп імені Леніна" – заслужений працівник сільського господарства.

Грудініна називають найнесподіванішим учасником президентських перегонів.

Павло Грудінін хоче визнати незаконні "ЛДНР"

У 2000 році він був довіреною особою Путіна, а до 2010 року був у партії "Єдиная Россия", після чого перейшов до КПРФ, від якої балотуватиметься на виборах Президента – і це при живому Геннадію Зюганову.

Грудінін ледь не поклоняється Сталіну, вважаючи його найкращим правителем за останні 100 років. Він навіть вуса відростив такі ж як і у вождя.

Грудінін про Україну

Виборцям обіцяє багато чого, зокрема, те, що Росія має визнати "незалежність" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР". Окрім того, він заявив, що не віддасть Кримський півострів.

Також обіцяє повністю вивести російські війська з Сирії, державний контроль цін на товари, формування соціалістичних суспільних відносин, соціалістичного ладу та інше.

Павло Грудінін хоче визнати незаконні "ЛДНР"

Григорій Явлінський

65-річний кандидат у президенти Росії від партії "ЯБЛуко" ("Явлінський – Болдирєв – Лукін) Григорій Явлінський родом зі Львова.

За освітою економіст, має ступінь доктор економічних наук. Очолює фракцію "Яблуко" в Держдумі Росії 1, 2 і 3 скликань. Висував свою кандидатуру на пост глави РФ у 1996 і 2000 роках,

Явлінський про Україну

Цей кандидат вирізняється з-поміж інших тим, що у передвиборчій програмі обіцяє припинити агресію РФ проти України, визнати незаконним приєднання анексованого Криму до РФ, вивести російські війська з Сирії та припинити протистояння Москви із США та ЄС. Схожі пункти є і у програмі Ксенії Собчак, але її позиція щодо України є двозначною.

Григорій Явлінський обіцяє визнати незаконним приєднання анексованого Криму до РФ

Максим Сурайкін

39-річний кандидат від "Комуністів Росії" Максим Сурайкін родом з Москви. У 2012 році зареєстрував свою партію, але її дехто вважає "клоном" КПРФ.

10 років очолював підприємство по ремонту комп'ютерної техніки та працював викладачем кафедри менеджменту, має ступінь кандидата історичних наук, та дисертація, яку він захищав, виявилась списаною.

Сурайкін є власником 12 компаній: ТОВ "Алезар", ТОВ "Експосервіс", ТОВ "Ільмакс Медіа Груп", ТОВ "1с Ферст", ТОВ "Рент-Авто-Люкс", ТОВ "Група-Квартал-Буд" та інші.

Займав різні незначні посади. У червні 2002 року був обраний секретарем ЦК СКМ РФ по організаційній та кадровій роботі, а в 2004 році став першим секретарем ЦК СКМ РФ.

У 2014 році брав участь у виборах губернатора Нижегородської області, де зайняв четверте місце, а у 2016-му спробував сили у виборах губернатора Ульяновської області, але теж не "підфартило".

Передвиборча програма Сурайкіна доволі гучно заявлена – підвищення пенсій до 40 тисяч рублів (близько 20 тисяч гривень), а середніх зарплат до 70-80 тисяч рублів, безкоштовне житло, медицина та освіта, повернення всіх надровидобувних підприємств у власність держави та інше. Позиціонує себе прихильником політики Сталіна.

Сталінізм для нас – це потужний оборонний комплекс, прекрасна система виховання кадрів, які будують країну, а не набивають свої закордонні рахунки,

​– заявляє він.

Сурайкін про Україну

Востаннє Максим Сурайкін в'їжджав в Україну у 2005 році. У 2014 році він підтримав незаконне приєднання анексованого Криму до Росії.

Під час чергових дебатів на росТВ заявив про свій візит до Києва й таємні зустрічі з комуністичним та соціалістичним підпіллям, які готові "взяти владу в Україні і знищити там олігархічний капіталізм".



Максим Сурайкін обіцяє визнати анексію Криму законною

Борис Тітов

57-річний кандидат від "Партії росту" Борис Тітов родом з Москви. Є державним радником РФ та уповноваженим при президентові Росії з прав підприємців та співголовою загальноросійської громадської організації "Ділова Росія".

А ще він очолює російсько-китайський комітет миру, дружби і розвитку та є головою Ради "Російського Союзу виноградарів і виноробів".

Тітов є фігурантом у "кремлівській доповіді" Мінфіну США. Росіянам обіцяє зменшення податкового навантаження, допомогу незахищеним верствам населення, створення 25 мільйонів робочих місць.

Тітов про Україну

Оскільки, з чуток ЗМІ, він не хотів брати участь у президентських перегонах, то й гучних заяв про Україну не робив.

Борис Тітов

Сергій Бабурін

59-річний кандидат від "Російського загальнонародного союзу" Сергій Бабурін родом з Семипалатинська Казахської РСР. Був успішним політиком наприкінці 90-х. Є генералом КДБ, має агентурне прізвисько "Николай". Зараз він – заступник голови Державної Думи Росії.

Виборцям обіцяє створення незалежної судової системи, зменшення залежності держбюджету від експорту нафти, створення системи безкоштовної освіти та медичне обслуговування.

Бабурін про Україну

Бабурін добре відомий своїми націоналістичними та антиукраїнськими висловлюваннями. Він закликав Росію до відторгнення Криму від України. Окрім того, Бабурін є прихильником міждержавної інтеграції Білорусі і Росії.

Сергій Бабурін