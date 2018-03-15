"Ріс зі щурами": з'явилися деталі про нелегке дитинство Путіна

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер розповів, що президент Російської Федерації Володимир Путін у дитинстві жив у комуналці, де були щурі.

Про це Шредер розповів у другій частині документального фільму "Путін", повідомляє "РИА Новости".

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За словами колишнього канцлера Німеччини, якого пов'язують дружні стосунки з російським президентом, їх багато що об'єднує.

"Він ріс в комуналці і з щурами, я – в бараці без опалення і електрики", – розповів Шредер.

Водночас, німецький політик наголосив, що ні він, ні Путін не забули звідки родом.

Ми обидва не забули, звідки ми родом. Це дуже доречно в політиці, коли в колишньому житті не все було легко. Є, напевно, ще одна паралель: він говорив про свою матір дуже-дуже ніжно і шанобливо. Як і я про свою,

– сказав екс-канцлер.

Окрім того, прес-секретар президента Путіна Дмитро Пєсков розповів, що неодноразово був свідком того, як довірливо і абсолютно по-людськи Путін і Шредер можуть довго "жартувати один над одним, розохочувати один одного".

"Дійсно, надзвичайно цікаво за цим спостерігати. Але важливо згадати, що вони стали настільки близькі, будучи колегами по роботі. І дружні відносини аж ніяк не позначалися на тому, як іноді жорстко вони могли вести розмову зі спірних питань", – сказав речник російського лідера.

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