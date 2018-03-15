"Рос с крысами": появились детали о нелегком детстве Путина

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин в детстве жил в коммуналке, где были крысы.

Об этом Шредер рассказал во второй части документального фильма "Путин", сообщает "РИА Новости".

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По словам бывшего канцлера Германии, которого связывают дружеские отношения с российским президентом, их многое объединяет.

"Он рос в коммуналке и с крысами, я – в бараке без отопления и электричества", – рассказал Шредер.

Одновременно, немецкий политик подчеркнул, что ни он, ни Путин не забыли откуда родом.

Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это очень кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей,

– сказал экс-канцлер.

Кроме того, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал, что неоднократно был свидетелем того, как доверчиво и абсолютно по-человечески Путин и Шредер могут долго "подшучивать друг над другом".

"Действительно, очень интересно за этим наблюдать. Но важно вспомнить, что они стали настолько близки, будучи коллегами по работе. И дружеские отношения отнюдь не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам", – сказал представитель российского лидера.

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