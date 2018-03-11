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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин похвастался необычным подарком, который иногда присылает ему Меркель

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Путин рассказал, что Ангела Меркель иногда присылает ему пиво
Путин рассказал, что Ангела Меркель иногда присылает ему пиво / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что время от времени получает в подарок от канцлера Германии Ангелы Меркель немецкое пиво.

Об этом российский лидер рассказал в снятом о нем фильме, передает "ТАСС".

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"Мне Ангела (Меркель – "24") время от времени посылает несколько бутылочек радебергского пива", – признался Путин.

Отметим, ранее в книге "От первого лица" президент РФ рассказывал, что во время работы в немецком Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии .

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что уже привык к своему образу мирового злодея. По словам главы Кремля, его эмоционально не затрагивает этот ярлык, который на него пытаются повесить, ведь "это лишь мнение западных источников, и то не всех".

Теги: Владимир Путин Новости России Пиво Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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