Путін похвалився незвичним подарунком, який інколи надсилає йому Меркель

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, що час від часу отримує в подарунок від канцлера Німеччини Ангели Меркель німецьке пиво.

Про це російський лідер розповів у знятому про нього фільмі, передає "ТАСС".

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"Мені Ангела (Меркель –"24") час від часу надсилає кілька пляшечок радебергського пива", – зізнався Путін.

Зазначимо, раніше у книзі "Від першої особи" президент РФ розповідав, що під час роботи в німецькому Дрездені в 1980-х роках він з сім'єю або колегами часто їздив в маленьке місто Радеберг, де був один з кращих пивних заводів у Східній Німеччині.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін розповів, що вже звик до свого образу світового лиходія. За словами глави Кремля, його емоційно не зачіпає цей ярлик, який на нього намагаються повісити, адже "це лише думка західних джерел, і то не всіх".