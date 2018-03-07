Я до цього давно звик, – Путін про свій образ світового лиходія

Президент Росії Володимир Путін розповів, як ставиться до свого образу головного світового лиходія, який йому "вішають" у країнах Заходу.

Про це він розповів у інтерв'ю в новому документальному фільмі "Миропорядок 2018", пишуть "РИА Новости".

"Я до цього давно звик. Є дуже хороші орієнтири, дуже хороші маяки. Цей маяк – інтереси Російської Федерації і його народу. Якщо я відчуваю, що я нікуди не звернув, йду правильно, все інше мене взагалі не цікавить. Просто мене це не відволікає від вирішення завдань, які я вважаю першочерговими для своєї країни", – сказав президент РФ.

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Володимир Путін додав, що його емоційно не зачіпає ярлик головного світового лиходія, який на нього намагаються повісити – "це лише думка західних джерел, і то не всіх".