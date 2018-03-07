"Росію змусили?": Путін приголомшив новою версією щодо анексії Криму

Росію підвели до такої межі, що вона була "змушена" анексувати навесні 2014 року український півострів Крим.

Таку заяву Володимир Путін зробив у інтерв'ю в новому документальному фільмі "Миропорядок 2018", пишуть "РИА Новости".

"Мені іноді здається, що, і думаю, що під цим є певні підстави, що хтось свідомо підвів нас до такої межі (анексувати Крим, – "24"), опинившись на якій ми повинні були діяти так, як ми діяли. Мало, звичайно, хто очікував, що ми будемо діяти так швидко, так рішуче, якщо не сказати – зухвало", – говорить Путін у фільмі.

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Крім того Путін додав, що не сумнівався у введенні проти Росії санкцій у зв'язку з "приєднанням" анексованого Криму. Тож перед анексією Криму він поставив відносини з країнами Заходу на друге місце. Глава Кремля переконаний, що зрештою Росія все одно виграє.

Незрозуміло було, в якій формі (санкції проти Росії, – "24") це буде зроблено. Але, приймаючи рішення, я, звичайно, на чашу ваг повинен був покласти "повернення" Криму і можливі наслідки, пов'язані з нашими відносинами з багатьма країнами світу,

– сказав Путін.

До слова, глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що сучасна російська зброя в Криму не завадить деокупації.