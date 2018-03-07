"Россию заставили?": Путин ошеломил новой версией аннексии Крыма

Россию подвели к такой черте, что она была "вынуждена" аннексировать весной 2014 украинский полуостров Крым.

Такое заявление Владимир Путин сделал в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", пишут "РИА Новости".

"Мне иногда кажется, что, и думаю, что этому есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте (аннексировать Крым – "24"), оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать – вызывающе", – говорит Путин в фильме.

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Кроме того Путин добавил, что не сомневался в введении против России санкций в связи с "присоединением" аннексированного Крыма. Поэтому перед аннексией Крыма он поставил отношения со странами Запада на второе место. Глава Кремля убежден, что в конечном итоге Россия все равно выиграет.

Непонятно было, в какой форме (санкции против России, – "24") это будет сделано. Но, принимая решение, я, конечно, на чашу весов должен был положить "возвращение" Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира,

– сказал Путин.

К слову, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что современное российское оружие в Крыму не помешает деоккупации.