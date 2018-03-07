13:35
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Россию заставили?": Путин ошеломил новой версией аннексии Крыма

4982 Читати новину українською
Путин ошеломил новой версией аннексии Крыма
Путин ошеломил новой версией аннексии Крыма / Getty Images

Россию подвели к такой черте, что она была "вынуждена" аннексировать весной 2014 украинский полуостров Крым.

Такое заявление Владимир Путин сделал в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", пишут "РИА Новости".

"Мне иногда кажется, что, и думаю, что этому есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте (аннексировать Крым – "24"), оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать – вызывающе", – говорит Путин в фильме.

Читайте также: Возврату Крыма – быть: в Генштабе озвучили план действий

Кроме того Путин добавил, что не сомневался в введении против России санкций в связи с "присоединением" аннексированного Крыма. Поэтому перед аннексией Крыма он поставил отношения со странами Запада на второе место. Глава Кремля убежден, что в конечном итоге Россия все равно выиграет.

Непонятно было, в какой форме (санкции против России, – "24") это будет сделано. Но, принимая решение, я, конечно, на чашу весов должен был положить "возвращение" Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира,
– сказал Путин.

К слову, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что современное российское оружие в Крыму не помешает деоккупации.

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
189
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1350
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
488
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1155
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2493
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук