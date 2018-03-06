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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Возвращению Крыма – быть: в Генштабе озвучили план действий

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Вернуть Крым поможет имплементация закона о реинтеграции Донбасса
Вернуть Крым поможет имплементация закона о реинтеграции Донбасса / qha.com.ua

В Генеральном штабе Украины убеждены, что имплементация закона о реинтеграции Донбасса поможет вернуть оккупированный Россией Крым.

Такое заявление сделал офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ Юрий Бобров во время брифинга, сообщают "Крым.Реалии".

"Мы убеждены, что имплементацией этого закона наше государство успешно решит не только вопрос возвращения контроля над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и возвращения Крыма", — заявил офицер Бобров.

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В Генштабе добавили, что Антитеррористическая операция на Донбассе и операция Объединенных сил могут продолжаться одновременно, поскольку эти меры не являются взаимоисключающими.

Как известно, 20 февраля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Это документ, который впервые официально фиксирует, что Россия является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Это означает, что Украина принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Что касается боевиков, то террористические организации "ДНР" и "ЛНР" теперь будут называться "представителями оккупационных администраций РФ".

Теги: Новости политики Новости Украины Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Законопроект Законодательство
Источник: 24 Канал
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