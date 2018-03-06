Поверненню Криму – бути: у Генштабі озвучили план дій

У Генеральному штабі України переконані, що імплементація закону про реінтеграцію Донбасу допоможе повернути окупований Росією Крим.

Таку заяву зробив офіцер Управління правового забезпечення Генерального штабу ЗСУ Юрій Бобров під час брифінгу, повідомляють "Крим.Реалії".

"Ми переконані, що імплементацією цього закону наша держава успішно вирішить не тільки питання повернення контролю над окупованими районами Донецької та Луганської областей, а й повернення Криму", – заявив офіцер Бобров.

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У Генштабі додали, що Антитерористична операція на Донбасі та операція Об'єднаних сил можуть тривати одночасно, оскільки ці заходи не є взаємовиключними.

Як відомо, 20 лютого 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

Що таке закон про реінтеграцію Донбасу? Це документ, який вперше офіційно фіксує, що Росія є ініціатором збройної агресії проти України та окупантом частини української території. Це означає, що Україна вживає заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Щодо бойовиків, то терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" тепер називатимуться "представниками окупаційних адміністрацій РФ".