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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Генштабі пояснили, чому не завершиться АТО

15027 Читать новость на русском
АТО на Донбасі
АТО на Донбасі / Соцмережі

Антитерористична операція на Донбасі та операція Об'єднаних сил можуть тривати одночасно, оскільки ці заходи не є взаємовиключними.

Таку заяву зробив представник управління правового забезпечення Генштабу Юрій Бобров під час брифінгу.

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Необхідно розділяти поняття антитерористична операція та операція Об'єднаних сил. Антитерористична операція є передбаченою законом про боротьбу з тероризмом, і вона оголошується рішенням керівника Антитерористичного центру при СБУ. Цю операцію було оголошено в 2014 році, і вона триває, незалежно від виконання норм закону про реінтеграцію Донбасу. Рішення про продовження чи припинення проведення цієї операції буде прийматися керівником Антитерористичного центру при СБУ,
– переконує військовий.

Крім того, Бобров наголосив, що АТО завершиться, коли останнього учасника незаконного збройного формування на Донбасі, останнього терориста буде затримано та доставлено до правоохоронних органів України.

Щодо операції Об’єднаних сил, то за його словами, вона починається після того, як набуде чинності указ президента Петра Порошенка про її початок. Водночас він підкреслив, що такий указ очільник держави може підписати найближчим часом.

"Відповідно до норм закону, передбачено, що початок і завершення заходів щодо забезпечення національної оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначається окремим рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ. Проекти таких документів підготовлено, й у певний час їх буде прийнято та реалізовано", – зауважив військовий.

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Крім того, представник Генштабу зазначив, що для виконання вимог закону, командувач Об’єднаних сил та об’єднаний оперативний штаб будуть мати право та будуть залучати в тому числі і працівників СБУ для виконання відповідних завдань з відсічі збройної агресії РФ та звільнення окупованих територій.

"Не ототожнюйте АТО з операцією Об’єднаних сил – це зовсім інші речі. Одне не виключає другого. Я переконаний, що АТО продовжиться незалежно від того, коли почнеться, чи коли завершиться операція Об’єднаних сил", – констатував Бобров.

Нагадаємо, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про реінтеграцію Донбасу, який визнає Російську Федерацію державою-агресором. 23 лютого документ було опубліковано в парламентській газеті "Голос України", а вже наступного дня він набрав чинності.

Що таке закон про реінтеграцію Донбасу? Документ вперше офіційно фіксує, що Росія є ініціатором збройної агресії проти України та окупантом частини української території. Це означає, що Україна більше не проводить АТО, а вживає заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" називатимуться "представниками окупаційних адміністрацій РФ".

Теги: Новини політики Новини України Реінтеграція Донбасу Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО Законодавство
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня
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