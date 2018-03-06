В Генштабе объяснили, почему не завершится АТО

Антитеррористическая операция на Донбассе и операция Объединенных сил могут продолжаться одновременно, поскольку эти меры не являются взаимоисключающими.

Такое заявление сделал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров во время брифинга.

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"Необходимо разделять понятия антитеррористическая операция и операция Объединенных сил. Антитеррористическая операция является предусмотренной законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается, независимо от выполнения норм закона о реинтеграции Донбасса. Решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ", – уверяет военный.

Кроме того, Бобров отметил, что АТО закончится, когда последний участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы Украины.

Что касается операции Объединенных сил, то, по его словам, она начинается после того, как вступит в силу указ президента Петра Порошенко о ее начале. В то же время он подчеркнул, что такой указ глава государства может подписать в ближайшее время.

"Согласно нормам закона, предусмотрено, что начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяется отдельным решением Верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов подготовлены, и в определенное время они будут приняты и реализованы", – отметил военный.

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Кроме того, представитель Генштаба отметил, что для выполнения требований закона, командующий Объединенных сил и объединенный оперативный штаб будут иметь право и будут привлекать в том числе и работников СБУ для выполнения соответствующих задач по отпору вооруженной агрессии РФ и освобождения оккупированных территорий.

"Не отождествляйте АТО с операцией Объединенных сил – это совсем другие вещи. Одно не исключает второго. Я убежден, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется, когда завершится операция Объединенных сил", – констатировал Бобров.

Напомним, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о реинтеграции Донбасса, который признает Российскую Федерацию государством-агрессором. 23 февраля документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", а уже на следующий день он вступил в силу.

Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Документ впервые официально фиксирует, что Россия является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Это означает, что Украина не проводит АТО, а принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" будут называться "представителями оккупационных администраций РФ".