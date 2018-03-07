Я к этому давно привык, – Путин о своем образе мирового злодея

Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к своему образу главного мирового злодея.

Об этом он рассказал в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", пишут "РИА Новости".

"Я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк – интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первоочередными для своей страны ", – сказал президент РФ.

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Владимир Путин добавил, что его эмоционально не затрагивает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить – "это только мнение западных источников, и то не всех".