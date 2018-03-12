Меркель рассказала о подарке от Путина, который получила в ответ на пиво
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об обмене подарками с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом глава немецкого правительства рассказала журналистам 12 марта, передает Bloomberg.
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"Хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво", — подтвердила Меркель озвученную Путиным информацию.
В то же время, глава немецкого правительства рассказала, что Путин подарил ей в ответ рыбу.
Я, со своей стороны, как-то получила от него очень хорошую копченую рыбу,
— сказала она.
При этом Меркель не уточнила, когда именно состоялся обмен подарками.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался, что время от времени получает немецкое пиво в подарок от канцлера Германии Ангелы Меркель.