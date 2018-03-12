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Меркель рассказала о подарке от Путина, который получила в ответ на пиво

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Путин подарил Меркель копченую рыбу
Путин подарил Меркель копченую рыбу / Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об обмене подарками с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом глава немецкого правительства рассказала журналистам 12 марта, передает Bloomberg.

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"Хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво", — подтвердила Меркель озвученную Путиным информацию.

В то же время, глава немецкого правительства рассказала, что Путин подарил ей в ответ рыбу.

Я, со своей стороны, как-то получила от него очень хорошую копченую рыбу,
— сказала она.

При этом Меркель не уточнила, когда именно состоялся обмен подарками.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался, что время от времени получает немецкое пиво в подарок от канцлера Германии Ангелы Меркель.

Теги: Новости России Владимир Путин Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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