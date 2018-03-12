Меркель розповіла про подарунок від Путіна, який отримала у відповідь на пиво

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла про обмін подарунками з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це глава німецького уряду розповіла журналістам 12 березня, передає Bloomberg.

Читайте також: Хто у Європі п'є найбільше пива: цікава статистика

"Добре відомо, що російський президент любить німецьке пиво", – підтвердила Меркель озвучену Путіним інформацію.

Водночас, очільниця німецького уряду розповіла, що Путін подарував їй у відповідь рибу.

Я, зі свого боку, якось отримала від нього дуже хорошу копчену рибу,

– сказала вона.

При цьому Меркель не уточнила, коли саме відбувся обмін подарунками.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін похвалився, що час від часу отримує німецьке пиво в подарунок від канцлера Німеччини Ангели Меркель.