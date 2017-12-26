Ще один кандидат у президенти Росії висловився про те, чий Крим

Кандидат в президенти Росії Павло Грудінін заявив, що не віддасть Кримський півострів.

Про це пише "Радіо "Свобода".

"Крим – це Росія, а деталі можна обговорювати. Для цього є міністр закордонних справ (Сергій Лавров, – "24"), до речі, непоганий", – заявив кандидат у президенти РФ Павло Грудінін.

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Директор радгоспу імені Леніна додав, що у випадку його перемоги на президентських виборах у Росії він не один буде вирішувати схожі питання, але пообіцяв, що Криму Україні не поверне.

Нагадаємо, 24 жовтня Ксенія Собчак заявила, що відповідно до міжнародного права вона вважає анексований Росією Крим українським півостровом, а Україну називає важливим партнером РФ.Та ще у 2014 році російська телеведуча назвала окупацію Криму "блискучою операцією".



Кандидат у президенти РФ Катерина Гордон заявила, що вважає Крим російським.