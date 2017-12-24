Окупанти завершили ще один етап будівництва Кримського мосту: з'явились фото

Росія продовжує будівництво мосту, який з'єднає береги РФ з окупованим Кримом. Робітники почали з'єднувати прольоти естакади Кримського мосту.

Як повідомляє місцеве видання "Керч.ФМ", тривають роботи з розширення дороги в районі Верхнього "Сонячного".

"З'явилася і нова заасфальтована ділянка майбутніх автопідходів, яка зараз виходить на шосе Героїв Сталінграду", – зазначено в повідомленні.

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До слова, будівельники також склали прольоти автодорожньої частини Кримського моста. Та з фото очевидно, що Росія дуже поспішно будує міст в Крим.