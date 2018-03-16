Кандидаты в президенты России: кто чем прославился

Выборы президента России-2018 должны состояться уже в это воскресенье, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма Москвой.

Ситуация в России с выборами понятна, и хотя в президентской гонке будут участвовать 8 кандидатов, фаворит довольно очевиден.

Если некоторые имена ключевых кандидатов большинству известны, то есть и несколько малоизвестных фигур в этих выборах. Итак, что собой представляет каждый кандидат, и что они говорят об Украине – подробнее в материале "24".

Владимир Путин

Ну конечно, кто же еще, как не действующий глава Кремля, занимающий место главы государства с 2012 года (а точнее – с 2000 года с перерывом в четыре года в 2008-2012, когда он был премьером при президенте Медведеве) и хочет четвертый раз принять участие в гонках. В целом он руководит Россией уже 17 лет.

Четвертый президентский срок сделает его правление рекордным по продолжительности в постсталинские времена. И этот срок российские политологи не берутся называть последним.

Владимир Путин – кандидат в президенты России-2018

65-летний Владимир Путин родом из Ленинграда, где родился в семье рабочих. В 1970-х вступил в КПСС, позже был членом политической партии "Единая Россия", которую возглавлял в 2008-2012 годах. Но уже третий раз заявляет, что идет на выборы как самовыдвиженец.

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Имеет юридическое образование и является кандидатом экономических наук. Но не факт, что он все это не купил, ведь из последних слухов – диплом написали за него. Из скрытых талантов – он является мастером спорта по самбо и был чемпионом Ленинграда.

Он успел "посидеть" в российской власти чуть ли не на всех стульях. А началось все со службы в Комитете безопасности СССР. Здесь он служил под агентурным именем "Моль", также имел псевдоним "Михаил Иванович".

Далее была Москва – здесь за 3 года он прошел карьерную лестницу от заместителя управляющего делами президента до секретаря Совета безопасности.

Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова

1999 год – в августе возглавил правительство Российской Федерации, а после отставки первого президента России Бориса Ельцина Путин исполнял его обязанности. Президентом России он стал в 2000 году, отбыв две каденции по 4 года – до 2008-го. Во второй раз становится премьером в 2008-м – и проработал главой правительства до 2012 года.

Далее срок пребывания на посту главы государства был увеличен до 6 лет. Поэтому с 2012-го и до сих пор он – снова глава Кремля, и имеет право баллотироваться в президенты на еще один срок.

Владимир Путин идет на выборы-2018

Что Путин говорит об Украине?

Это всем общеизвестная байка – "Нас там нет!" и "Крым наш!". Путин всячески отрицает присутствие российских войск на Донбассе и заявляет, что Крым издавна был российским. Такие правила ведения гибридной войны – не признавать, что руки по локти в чужой крови.

Ксения Собчак

Не менее интересная личность в этой гонке – Ксения Собчак. Ведь ее отец Анатолий Собчак считается политическим наставником Владимира Путина, работавший в его команде с 1990 года.

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Поэтому резкие заявления в сторону главы Кремля расцениваются двояко. Многие политологи говорят, что это все игра на публику и Собчак является никем иным, как техническим кандидатом. И спонсоры участия в выборах удивляют, ведь некоторые из них – из окружения Путина.

Ксения Собчак предлагает провести еще один референдум в Крыму

Итак, 36-летняя Ксения Собчак тоже родом из Ленинграда, как и Путин. Она - дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, известная телеведущая, член Совета Федерации России. В детстве училась в балетной и художественной школах.

Ксения Собчак была ведущей таких известных телевизионных проектов: "Кто не хочет стать миллионером", "Последний герой-6", "Блондинка в Шоколаде", "Идеальный муж", реалити-шоу "Дом-2" и др. Написала 4 книги и снялась в 8 фильмах.

Ксения Собчак предлагает провести еще один референдум в Крыму

Собчак считает себя феминисткой, ведь в России для женщин закрыто немало профессий, в частности, сложная ситуация и в политике, где женщин крайне мало.

На выборы Ксения идет от партии "Гражданская инициатива". Собчак подала заявление в Верховный суд РФ с требованием отменить регистрацию Путина как кандидата на президентские выборы, ведь он уже трижды занимал эту должность.

Собчак об Украине

Хотя Собчак часто появлялась на публике в украинских вышиванках, ее позицию в отношении Украины понять трудно.

В апреле и июле 2014 года она незаконно нарушала границу Украины с целью попасть в оккупированный Россией Крым, загремела в базу "Миротворец". Различных резонансных заявлений о Крыме у нее тоже достаточно.

В 2014 году российская телеведущая, а теперь и кандидат в президенты России, Ксения Собчак назвала оккупацию Крыма "блестящей операцией".

Ксения Собчак в вышиванке

А в октябре 2017-го Ксения Собчак заявила, что в соответствии с международным правом она считает аннексированный Россией Крым украинским полуостровом. Кроме того, тогда она назвала Украину важным партнером России.

Также удивила ее предвыборная программа – Кремль должен остановить необъявленные войны и конфликты, в частности, в Украине и Сирии.

Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на немедленном возвращении на родину российских военных, присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии,

– говорится в одном из пунктов программы.

Не забыла она и про аннексированный Крым. Собчак предлагает провести на оккупированном полуострове еще один референдум.

Также Собчак обещает россиянам похоронить тело Ленина, легализовать однополые браки, соблюдение европейских законов и ценностей в РФ и наложить запрет на образ Сталина.

Владимир Жириновский

71-летний кандидат в президенты РФ от Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родом из Алматы. К слову, отец Жириновского из еврейской семьи из города Костополь, что на Ровенщине. Жириновский неоднократно заявлял, что выкупит весь украинский город.

Владимир Жириновский все время обещает стереть Украину с лица Земли

По образованию он юрист и востоковед-тюрколог, имеет степень доктора философских наук, является основателем и председателем Либерально-демократической партии России, с 2011 года – глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ.

В 2008 году был членом ПАСЕ с 2000 по 2011 год занимал должность заместителя председателя Госдумы России.

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Жириновский об Украине, и не только

Жириновский – очень скандальная личность в России и за ее пределами. Он "прославился" своими неадекватными, агрессивными заявлениями, также он – откровенный украинофоб и сторонник террористических группировок "ЛДНР".

За ним ходит даже такое выражение: "Что у Путина на уме, то у Жириновского на языке".

Владимир Жириновский все время обещает стереть Украину с лица Земли

Еще в 2014 году он прислал Польше, Венгрии и Румынии предложение разделить Украину: к Польше присоединить Волынь, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области. Румынии – Черновцы, Венгрии – Закарпатье, остальные – России.

Жириновский считает, что только центральная часть государства может оставаться Украине. Кроме того, он неоднократно угрожал Украине ядерным ударом.

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Очередное неадекватное заявление прозвучало в 2015-м, когда он в прямом эфире обвинил США в создании так называемых "ЛДНР" для "выкачивания денег" из РФ.

В своей предвыборной программе Жириновский обещает радикально изменить политику Москвы, в частности, признать террористические бандформирования на Донбассе.

Также глава ЛДПР хочет отменить федеральную структуру России и вернуть губернии и восстановить Россию в границах СССР. Вывод – неадекватным фантазиям Жириновского нет ни края, ни конца.

Павел Грудинин

57-летний кандидат в президенты РФ от "Коммунистической партии РФ" Павел Грудинин родился в Москве. Он является директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" - заслуженный работник сельского хозяйства.

Грудинина называют самым неожиданным участником президентской гонки.

Павел Грудинин хочет признать незаконные "ЛДНР"

В 2000 году он был доверенным лицом Путина, а до 2010 года состоял в партии "Единая Россия", после чего перешел к КПРФ, от которой будет баллотироваться на выборах Президента – и это при живом Геннадии Зюганове.

Грудинин едва не поклоняется Сталину, считает его лучшим правителем за последние 100 лет. Он даже усы отрастил такие же как и у вождя.

Грудинин об Украине

Избирателям обещает многое, в частности то, что Россия должна признать "независимость" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, он заявил, что не отдаст Крымский полуостров.

Также обещает полностью вывести российские войска из Сирии, государственный контроль цен на товары, формирование социалистических общественных отношений, социалистического строя и прочее.

Павел Грудинин хочет признать незаконные "ЛДНР"

Григорий Явлинский

65-летний кандидат в президенты России от партии "Яблоко" (Явлинский – Болдырев – Лукин) Григорий Явлинский родом из Львова.

По образованию экономист, имеет степень доктора экономических наук. Возглавляет фракцию "Яблоко" в Госдуме России 1, 2 и 3 созывов. Выдвигал свою кандидатуру на пост главы РФ в 1996 и 2000 годах,

Явлинский об Украине

Этот кандидат отличается от других тем, что в предвыборной программе обещает прекратить агрессию РФ против Украины, признать незаконным присоединение аннексированного Крыма к РФ, вывести российские войска из Сирии и прекратить противостояние Москвы с США и ЕС. Похожие пункты есть и в программе Ксении Собчак, но ее позиция относительно Украины двусмысленна.

Григорий Явлинский обещает признать незаконным присоединение аннексированного Крыма к РФ

Максим Сурайкин

39-летний кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин родом из Москвы. В 2012 году зарегистрировал свою партию, но ее некоторые считают "клоном" КПРФ.

10 лет возглавлял предприятие по ремонту компьютерной техники и работал преподавателем кафедры менеджмента, имеет степень кандидата исторических наук, но диссертация, которую он защищал, оказалась списанной.

Сурайкин является владельцем 12 компаний: ООО "Алезар", ООО "Экспосервис", ООО "Ильмакс Медиа Групп", ООО "1С Ферст", ООО "Рент-Авто-Люкс", ООО "Группа-Квартал-Строй" и другие.

Занимал различные незначительные должности. В июне 2002 года был избран секретарем ЦК СКМ РФ по организационной и кадровой работе, а в 2004 году стал первым секретарем ЦК СКМ РФ.

В 2014 году участвовал в выборах губернатора Нижегородской области, где занял четвертое место, а в 2016-м попробовал силы в выборах губернатора Ульяновской области, но тоже не "повезло".

Предвыборная программа Сурайкина довольно громко заявленная – повышение пенсий до 40 рутысячблей (около 20 тысяч гривен), а средних зарплат до 70-80 тысяч рублей, бесплатное жилье, медицина и образование, возвращение всех недродобывающих предприятий в собственность государства и прочее. Позиционирует себя сторонником политики Сталина.

Сталинизм для нас – это мощный оборонительный комплекс, прекрасная система воспитания кадров, которые строят страну, а не набивают свои зарубежные счета,

– заявляет он.

Сурайкин об Украине

Последний раз Максим Сурайкин въезжал в Украину в 2005 году. В 2014 году он поддержал незаконное присоединение аннексированного Крыма к России.

Во время очередных дебатов на росТВ заявил о своем визите в Киев и тайных встречах с коммунистическим и социалистическим подпольем, которые готовы "взять власть в Украине и уничтожить там олигархический капитализм".

Максим Сурайкин обещает признать аннексию Крыма законной

Борис Титов

57-летний кандидат от "Партии роста" Борис Титов родом из Москвы. Является государственным советником РФ и уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей и сопредседателем общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

А еще он возглавляет российско-китайский комитет мира, дружбы и развития и является председателем Совета "Российского Союза виноградарей и виноделов".

Титов является фигурантом по "кремлевскому докладу" Минфина США. Россиянам обещает уменьшение налоговой нагрузки, помощь незащищенным слоям населения, создание 25 миллионов рабочих мест.

Титов об Украине

Поскольку, по слухам СМИ, он не хотел участвовать в президентской гонке, то и громких заявлений об Украине не делал.

Борис Титов

Сергей Бабурин

59-летний кандидат от "Русского общенародного союза" Сергей Бабурин родом из Семипалатинска Казахской ССР. Был успешным политиком в конце 90-х. Генерал КГБ, имеет агентурное прозвище "Николай". Сейчас он – заместитель председателя Государственной Думы России.

Избирателям обещает создание независимой судебной системы, уменьшение зависимости госбюджета от экспорта нефти, создание системы бесплатного образования и медицинское обслуживание.

Бабурин об Украине

Бабурин хорошо известный своими националистическими и антиукраинскими высказываниями. Он призвал Россию к отторжению Крыма от Украины. Кроме того, Бабурин является сторонником межгосударственной интеграции Беларуси и России.

Сергей Бабурин