Наших войск там нет, – Путин в очередной раз цинично солгал о Донбассе

На востоке Украине нет войск Вооруженных сил России. И надо говорить не о том, откуда там российское вооружение, а о том, как достичь мира.

Такое заявление Владимир Путин сделал в интервью в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", пишут "РИА Новости".

Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: "Там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны",

– сказал Путин.

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Также он прокомментировал заявления украинских властей о том, что с территории России поступает оружие, от которого гибнут военнослужащие ВСУ.

"Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши", – добавил глава Кремля.

Владимир Путин добавил, что нужно говорить не о том, откуда боевики получают оружие и технику, а о том, как можно быстрее прекратить кровопролитие и достичь мира на оккупированных территориях Донбасса.

Когда началась война на Донбассе? В апреля 2014 года российские войска незаконно вошли на территорию восточной части Украины, после чего началась война. Географически вооруженный конфликт с РФ охватывает части Луганской и Донецкой областей. Война на Донбассе на международном уровне признается агрессией против Украины со стороны России.



Официально РФ не признает присутствия своих войск на территории Украины, хотя зафиксированы многочисленные доказательства этого. Кроме того, перед вторжением РФ на восток, Москва незаконно аннексировала Крым.